Донбасс, 18 июня. Украинская армия прицельно бьет по объектам инфраструктуры ДНР. Небоевые потери ВСУ растут как снежный ком. Киевским подразделениям скоро нечем будет воевать — техника неисправна. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка в Донбассе

Представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) передают, что за 17 июня отмечено 18 нарушений режима прекращения огня силами ВСУ. В красную зону обстрелов вошли населенные пункты: Донецк, Спартак, Горловка, Минеральное, Ясиноватая — в ДНР, Калиново и Нижнее Лозовое — в ЛНР.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась на Южном направлении обороны ДНР. Там под обстрел попали сразу пять поселков. В селе Красноармейское Новоазовского района попадание снарядов произошло на заправочной станции, где чудом не загорелись 12 емкостей для хранения ГСМ.

В Коминтерново и Красноармейском повреждено четыре дома. Как сообщает руководитель СЦКК Руслан Якубов, обстрел села Красноармейское велся ВСУ из артиллерии калибром 122 мм со стороны поселка Гнутово, где расположен украинский блокпост.

Солдаты ВСУ гибнут на своих минах и получают ранения от пуль сослуживцев

Морские пехотинцы 73-го Центра сил специальных операций ВСУ недавно погибли на минах, оставленных в зоне ООС военнослужащими 79-й бригады. А в понедельник в районе населенного пункта Павлополь осколками такой же мины был ранен сержант 74-го отдельного разведывательного батальона.

Однако сотрудники СБУ пытаются доказать, что мины были установлены «партизанами-сепаратистами» из числа местных жителей. Информацию об этом озвучил на своем брифинге официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что, по имеющейся информации, в зоне расположения 54-й бригады ВСУ произошел вопиющий случай служебной небрежности со стороны руководства, проводящего занятия по огневой подготовке среди военнослужащих. Недостаточно подготовленное проведение стрельб привело к одному погибшему и трем раненным в результате неосторожного обращения с оружием.

В поселке Крымское Луганской области старшина подразделения 14-й отдельной механизированной бригады произвел очередь из автомата в своего подчиненного, который в процессе совместного употребления алкоголя посмел ослушаться «командира». Огнестрельное ранение солдата пока скрывается от штабного руководства.

Проверка выявила, что 70% военной техники ВСУ подлежит ремонту

Как стало известно еще ранее, в 25-й бригаде ВСУ продолжает проверку комиссия штаба ООС. Как рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко, помимо недостачи оружия и боеприпасов, в местах хранения военной техники выявлено отсутствие пяти военных грузовиков «Урал», на которые регулярно происходило списание бюджетных горюче-смазочных материалов.

Комиссия обнаружила, что 70% гусеничной и колесной техники в районе дислокации бригады подлежит срочному ремонту. Техническое обслуживание танков и БМП, видимо, не проводится в связи с хроническим некомплектом личного состава и текучкой в рядах ВСУ.