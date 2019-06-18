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МВД будет жестко наказывать за провокации с наркотиками при сборе доказательств

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МВД будет жестко наказывать за провокации с наркотиками при сборе доказательств

Москва, 18 июня. Министерство внутренних дел России будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками при сборе доказательств, сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.  

По его словам, был повод «по определенной ревизии 228 статьи в сторону возможного смягчения санкции». Однако, подчеркнул представитель МВД, следует рассматривать этот вопрос очень комплексно.

«Те кто говорят, что была провокация с доказательной частью, — мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», — приводит РИА Новости слов замглавы МВД РФ.

На прошлой неделе сообщалось, что рабочая группа депутатов Государственной думы готовит проект поправок в УК и УПК, который затрагивает статьи о наркотиках. Глава думского комитета по строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что законопроект будет комплексным решением, затрагивающим вопросы наказания за хранение и сбыт наркотиков, а также проблему возбуждения уголовных дел.

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Автор: Данила Копп
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