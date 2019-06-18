Медведчук рассказал о плане по спасению Донбасса

Киев, 18 июня. Глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о плане партии по спасению Донбасса.

По его словам, концепция по восстановлению мира в регионе не предусматривает капитуляцию Украины

«В нашем плане-концепции о мире нет капитуляции, нет сдачи интересов страны и тем более нет никакой сдачи территории!» — написал Медведчук в своем микроблоге в Twitter.

Он уточнил, что план также включает в себя возвращение неподконтрольных Киеву территорий вместе с их жителями.

Напомним, военную операцию против жителей ДНР и ЛНР киевские власти начали проводить в апреле 2014 года. Гражданская война на Украине идет вот уже пятый год. Вопросом о разрешении конфликта занимается, в том числе, контактная группа в Минске. Ее участники разработали так называемые минские соглашения, предусматривающие, в том числе, прекращение огня и отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Однако военные народных республик почти ежедневно фиксируют нарушения со стороны киевских силовиков.

Сегодня вопрос о ситуации в Донбассе украинский президент Владимир Зеленский обсудил с председателем немецкого бундестага Вольфгангом Шойбле. По мнению Зеленского, начать можно было бы с обмена удерживаемыми лицами. Он также рассказал о том, что сейчас Киев начинает проект развития Донбасса и попросил европейских партнеров о содействии.

Зеленский считает, что киевским властям надо развивать этот регион так, чтобы жители народных республик «сами захотели вернуться».