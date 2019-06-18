Депутаты Госдумы попросили изменить график работы в день прямой линии с Путиным

Москва, 18 июня. Депутаты Государственной думы попросили изменить им график работы в четверг из-за прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На пленарном заседании фракции Госдумы РФ попросили предоставить им возможность посмотреть прямую линию с Путиным.

«Учитывая, что это касается и наших избирательных округов, и в целом нам интересны ответы на вопросы, которые прозвучат», — привел слова депутатов Володин.

Спикер нижней палаты отметил, что, если все депутаты поддержат это предложение, то комитет Госдумы по контролю и регламенту может рассмотреть вопрос об изменении графика работы в четверг, 20 июня.

«Мы даем поручение комитету Госдумы по контролю и регламенту на завтрашнее заседание Совета Госдумы внести проект постановления о 20 июня как о дне работы депутатов в комитетах», — констатировал Володин.

Прямая линия с Путиным начнется в 12.00 по московскому времени 20 июня. Следить за трансляцией можно будет на телеканалах Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, а также на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным не будет ограничена по времени. В свою очередь Первый канал и «Россия 1» отвели три часа на прямую линию с российским лидером.