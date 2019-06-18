Украина может снять транспортную блокаду с Донбасса

Киев, 18 июня. Украинские железные дороги могут возобновить транспортное сообщение с Донбассом. Об этом говорится в утвержденной украинским правительством стратегии компании до 2023 года.

В документе рассматривается возможность восстановления железнодорожных перевозок на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также вероятное возобновление транспортной связи Донбасса с остальной частью Украины. Если стратегия будет реализована, объем перевозки угля в ДНР и ЛНР в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды — 30%, черных металлов — 15%. К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое, сообщает Liga.net.

Напомним, железнодорожное сообщение с Донбассом было прекращено в марте 2017 года. Транспортная блокада стала следствием гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году. Причиной внутреннего конфликта стал государственный переворот в стране. Жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому правительству Украины. Регионы провозгласили себя народными республиками. Гражданская война продолжается, несмотря на минские договоренности, в рамках которых Киев взял на себя обязательство восстановить мир в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти верят в минские договоренности и надеются, что с их помощью будет урегулирован конфликт на востоке страны. Он подчеркнул, что Киев «доверяет минскому процессу».