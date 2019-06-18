Аэропорт «Шереметьево» нормализовал ситуацию с выдачей багажа после сбоя

Москва, 18 июня. Ситуация с задержками выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево» стабилизирована. Об этом сообщает пресс-служба «Шереметьево».

Представитель пресс-службы отметил, что к настоящему моменту процесс выдачи багажа в аэропорту «Шереметьево» пришел в норму, передает ТАСС.

Стоит отметить, что с начала июня пассажиры жаловались на задержки при выдаче багажа в «Шереметьево». Сотрудники аэропорта объяснили данную ситуацию увеличением пассажиропотока в сезон отпусков.

Позднее генеральный директор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко сообщил, что сбой при выдаче багажа возник из-за технологических изменений в процессе обработки багажа. По его словам, в результате сбоя некоторым пассажирам приходилось ждать багаж более двух часов.