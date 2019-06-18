Минтруд заверил, что маткапитал получат все имеющие на него право

Москва, 18 июня. Материнский капитал получат все семьи, имеющие на него право. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Минтруд России предлагает уменьшить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020–2021 годах на 38 миллиардов рублей. В Пенсионном фонде подтвердили уменьшение бюджетных расходов на маткапитал, однако не исключили дальнейшей корректировки параметров бюджета в связи с изменением показателей рождаемости в стране.

«Материнский капитал получают и будут получать все имеющие на него право», — заверили в пресс-службе Минтруда РФ в комментарии ТАСС.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что власти подготовили предложения, которые помогут снизить уровень бедности в российских семьях на 30–40%. Речь идет в том числе о материнском капитале. Еще один вариант предполагает выплаты пособий на рождение первого ребенка в случае, если семья находится в зоне бедности. По словам Кудрина, это пособие будет предназначено для родителей тех детей, которые рождены с 2018 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума сообщила, что правительство РФ работает над созданием дополнительных мер поддержки семей при рождении первого ребенка.