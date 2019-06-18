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Россия

Российскую сверхтяжелую ракету намерены создать без участия зарубежных стран

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Российскую сверхтяжелую ракету намерены создать без участия зарубежных стран

Москва, 18 июня. Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет происходить без участия зарубежных стран. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне «Ле-Бурже — 2019».

«Участие иностранных партнеров в российском проекте по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя не планируется», — цитирует ТАСС Савельева.

Разработчиками сверхтяжелой ракеты-носителя выступают РКЦ «Прогресс», РКК «Энергия», а также Центр имени Хруничева. 

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что новая сверхтяжелая российская ракета, запуск которой запланирован на 2028 год, получила название «Енисей». При ее создании в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», третью ступень создадут в рамках проекта ракеты «Ангара-5В».

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Автор: Сергей Петров
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