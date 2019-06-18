Появилась новая неожиданная версия гибели группы Дятлова

Москва, 18 июня. СМИ выдвинули неожиданную версию гибели тургруппы Игоря Дятлова. Издание «Похвистнево Информ» предположило, что девять туристов погибли из-за оленей.

Отмечается, что группа Дятлова собиралась дойти 1 февраля 1959 года до подножия горы Отортен. Туристы должны были перейти реку, но, дойдя до нее, изменили свой маршрут. Предположительно, это было связано с тем, что пройти участок пути в низине было невозможно.

После этого тургруппа решила переждать плохую погоду на склоне горы Холатчахль. Спустя время дежурный увидел ракету и сфотографировал ее, отметили СМИ. Пуск ракеты сопровождался грохотом, который спугнул пасшихся недалеко от лагеря Дятлова оленей.

Испугавшись, животные побежали в сторону горы Холатчахль и наткнулись на палатки тургруппы. При падении мощных оленей некоторые туристы, как считает издание, получили смертельные травмы. Другие участники туристической группы убежали из лагеря, но скончались в результате обморожения, отметил «Царьград».

Напомним, в начале 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова совершала лыжный поход по Северному Уралу. После того, как туристы не вышли на связь, начались их поиски. Спасатели нашли тела девяти туристов, но что стало причиной их гибели оставалось неизвестным на протяжении 60 лет. В марте 2019 года СК РФ пришел к выводу, что группа Дятлова погибла из-за схода лавины и неопытности туристов.