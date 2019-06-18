Лавров не исключил встречу Путина с Мадуро в ближайшее время

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин в обозримом будущем может провести встречу со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Насчет заявления президента Венесуэлы о том, что он планирует встретиться с президентом России — да, мы всегда готовы общаться с нашими венесуэльскими коллегами на высшем и высоком уровнях, такие контакты наверняка состоятся в обозримом будущем», — отметил он в интервью агентству ТАСС.

Глава МИД РФ добавил, что конкретные темы и сроки встречи пока не обсуждались. Ранее министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о том, что Мадуро собирается совершить визит в Россию. Внешнеполитическое ведомство написало в Twitter, что скоро глава государства будет «подписывать в России новые соглашения во благо народа».

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.