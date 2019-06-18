Экс-глава УЕФА дал показания по делу о коррупции на Евро-2016

Москва, 18 июня. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини дал показания по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года, об этом сообщил официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье.

Экс-игрок сборной Франции находится в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре, куда его доставили в сопровождении полиции. Платини не арестован, против него не выдвинуто никаких обвинений, подчеркнул представитель бывшего спортивного функционера.

«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — рассказал Алькье ТАСС.

Во вторник стало известно, что экс-главу УЕФА доставили в офис управления судебной полиции. Как сообщило агентство AP, Платини якобы подозревают в коррупции в ходе выбора места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Право проведения мундиаля получил Катар.

Платини стал президентом УЕФА в 2007 году, он занимал этот пост в течение восьми лет — до 2015 года. В 2015 году Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на три месяца, а позже Платини дисквалифицировали на восемь лет из-за того, что глава ФИФА Йозеф Блаттер перевел на счет Платини около 1,7 млн евро из средств ФИФА. В 2016 году Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до четырех лет.