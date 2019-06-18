Алсу возобновила сотрудничество с украинским продюсером Климашенко

Москва, 18 июня. Известная певица Алсу заявила, что возобновляет сотрудничество с украинским певцом и музыкальным продюсером Дмитрием Климашенко.

«Возобновили наш творческий тандем с Дмитрием Климашенко. Будет много красивой музыки», — пишет она в Instagram.

Отметим, что Климашенко в разные годы работал со многими звездами эстрады. Он выступал на одной сцене с Ани Лорак, с Катей Бужинской, а также сотрудничал с Александром Цекало. В 2005 году Климашенко стал продюсером Маши Фокиной.

Последний альбом Алсу «Письма, пришедшие с войны» вышел в 2015 году. Он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2019 году певица вновь привлекла к себе широкое внимание общественности из-за скандала с ее дочерью Микеллой, которая победила на конкурсе «Голос. Дети».

Специалисты заподозрили, что во время голосования был осуществлен вброс СМС за Микеллу. Компания Group-IB, проводившая расследование зрительского голосования в финале «Голоса», подтвердила накрутку голосов. В итоге Первый канал принял решение наградить всех троих финалистов музыкального конкурса.

1 июня, в День защиты детей, Абрамова отдала выигранный миллион рублей татарстанскому Фонду помощи онкобольным детям. По словам Алсу, девочка сама приняла это решение.

После этого певица и ее дочь начали подвергаться травле в социальных сетях. Артистка, комментируя льющуюся в адрес своей дочери критику, попросила хейтеров отстать от ее семьи и сравнила их с гиенами.