Песков заявил, что продолжительность прямой линии с Путиным не будет ограничена

Москва, 18 июня. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным не будет ограничена по времени, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, прямая линия будет продолжаться по мере необходимости. Об этом пишет ТАСС.

«У нас нет ограничений на этот счет», — заметил Песков.

Он также напомнил, что и ранее продолжительность эфира не была определена.

Путин проведет прямую линию в классическом формате и при необходимости будет выходить на связь с руководителями регионов, министрами и членами правительства. Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что во время прямой линии президент России постарается «ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей, которые поступили с момента объявления сбора вопросов и которые будут поступать во время прямого эфира».

Напомним, прямая линия с президентом РФ пройдет в 17-й раз. Впервые общение с народом в таком формате состоялось в 2001 году. Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» будут вести трансляцию предстоящей прямой линии. Федеральное агентство новостей будет вести текстовую онлайн-трансляцию, оперативно информируя читателей о содержании общения Путина с россиянами.