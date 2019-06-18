Госдума может рассмотреть законопроект о новой системе расчета ОСАГО осенью

Москва, 18 июня. Госдума может рассмотреть законопроект об индивидуализации тарифа ОСАГО в начале осени. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, законопроект предусматривает отмену коэффициента по мощности и территории при расчете цены полиса.

«Это тот самый законопроект, где мы отменяем ряд коэффициентов, вводим повышенные коэффициенты за жесткие нарушения правил дорожного движения и даем страховой компании право вводить собственные коэффициенты», — пояснил Моисеев.

Он также добавил, что закон планировалось принять к 1 июля, однако в документ неоднократно вносились правки, в результате чего его рассмотрение несколько раз откладывалось, передает ТАСС.

«В эту сессию, конечно, не успеем уже в первом чтении рассмотреть, но я думаю, в самом начале следующей сессии», — добавил Моисеев.

Замминистра отметил, что новая редакция законопроекта предполагает повышение лимитов за вред жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей.

Кроме того, законопроект предполагает исключение коэффициента территории из расчета стоимости ОСАГО, а также коэффициента мощности автомобиля. Вместо этих коэффициентов страховщики получат больше тарифной свободы. Страховые компании смогут самостоятельно устанавливать базовый тариф в пределах границ, которые были определены Центральным банком России.