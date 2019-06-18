Подозреваемого в убийстве матери сына Максима Соколова отпустили на свободу

Санкт-Петербург, 18 июня. Младший сын хоккейного тренера «СКА-1946» Максима Соколова, задержанный по подозрению в убийстве матери, отпущен на свободу, заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области подполковник юстиции Юлия Матолыгина в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Мы сейчас с учетом данных о его личности и его возраста приняли решение освободить его из следственного изолятора и не ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.

Матолыгина подчеркнула, что расследование по делу об убийстве женщины в поселке Новая Романовка продолжается. По ее словам, назначен комплекс экспертиз, который позволит разобраться в «этой запутанной истории».

Ребенок отпущен под ответственность официального представителя.

«Да, отцу», — сказала представитель СК, отвечая на вопрос, кому отдали подростка.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что сам Соколов не принял ничьей стороны. По словам собеседника агентства, бывший хоккеист СКА пока никого не обвиняет в гибели жены и ранении старшего сына.

Напомним, в поселке Новая Романовка 13 июня было найдено тело жены Максима Соколова. Старший сын тренера получил тяжелые ранения. По подозрению в убийстве был задержан младший сын экс-вратаря СКА.