ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» пытается запутать читателей откровенным кликбейтом в новости о митингах

Конституционный суд Российской Федерации запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на то, что их организаторы не определили формы и методы обеспечения общественного порядка.

По оценке Конституционного суда, тот факт, что организатор публичного мероприятия в своем уведомлении указал способы обеспечения общественного порядка, которые, по мнению органов власти, не отвечают требованиям российского законодательства, «ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления».

«По результатам данного рассмотрения он обязан направить организатору мотивированные предложения об изменении (дополнении, уточнении) таких форм и методов, и в случае принятия им этих предложений — не препятствовать проведению заявленного публичного мероприятия», — говорится в материалах Конституционного суда.

Казалось бы, рядовая новость. Однако не все так просто.

В рамках проекта Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» показываем, как «Эхо Москвы» запутывает читателей, используя в заголовке откровенный кликбейт.

Либеральное издание «Эхо Москвы», известное своими антироссийскими материалами, вклинилось в сюжет в сервисе «Яндекс Новости» «В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах» с заголовком «КС запретил органам власти отказывать в митинге».

«Эхо Москвы» целенаправленно использует кликбейт в заголовке и вводит аудиторию в заблуждение. У пользователей Сети, которые листают ленту и не тратят время на чтение новости целиком, может возникнуть ощущение, что Конституционный суд Российской Федерации обязал власти утверждать каждое публичное мероприятие.

На официальном сайте Конституционного суда сообщается, что слушание дела о проверке конституционности положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» состоялось 28 мая 2019 года. Слушание было проведено из-за поступившей жалобы иркутского активиста Валерия Тетерина на закон о проведении публичный мероприятий.

Во вторник, 18 июня 2019 года, судебный орган провозгласил постановление по делу. В результате КС РФ запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на неопределенность форм и методов обеспечения порядка.

То есть ничего сверхъестественного не произошло. Конституционный суд не запретил органам власти отказывать в митинге, как об этом своей аудитории с помощью громкого заголовка заявляет «Эхо Москвы». Произошло уточнение процедуры получения разрешений на митинги, и не более того. Органы власти не могут ссылаться на то, что организатор не определил форму обеспечения общественного порядка.

По всей видимости, с помощью манипуляции с заголовком «Эхо Москвы» стремится получить дополнительный трафик и исказить повестку.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, а также другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках, в том числе в социальных сетях, занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. В этом были замечены The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы наших коллег из по сути антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно в рамках законодательства РФ).