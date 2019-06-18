Москва, 18 июня. Россия заняла 12-е место среди авторынков мира. Объемы продаж авто в РФ в мае 2019 года составили 138 тысяч единиц.

Как отмечают СМИ, на глобальном авторынке в мае 2019 года сменился лидер. По данным аналитического агенства «Автостат», первую строчку рейтинга заняли США. В мае 2019 года в Штатах было реализовано 1,59 миллиона новых автомобилей. Показатель соответствует уровню мая 2018 года (-0,1%).

В Китае продажи автомобилей существенно снизились. Показатель упал на 17,4%, и в мае продажи составили 1,56 миллиона транспортных средств. Третью строчку рейтинга заняла Германия, где в последний месяц весны уровень реализации авто вырос на 9%.

Четвертая строчка списка досталась Индии, пятая — Бразилии. В первую десятку лидеров глобального авторынка по продажам также попали Япония, Канада, Италия, Франция и Великобритания.

Ранее менеджеры трех дилерских компаний заявили о подорожании всех моделей автомобилей Lada с 1 июля.