Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Россия заняла 12-е место среди авторынков мира

1 993
0 Оставить комментарий

Россия заняла 12-е место среди авторынков мира

Москва, 18 июня. Россия заняла 12-е место среди авторынков мира. Объемы продаж авто в РФ в мае 2019 года составили 138 тысяч единиц.

Как отмечают СМИ, на глобальном авторынке в мае 2019 года сменился лидер. По данным аналитического агенства «Автостат», первую строчку рейтинга заняли США. В мае 2019 года в Штатах было реализовано 1,59 миллиона новых автомобилей. Показатель соответствует уровню мая 2018 года (-0,1%).

В Китае продажи автомобилей существенно снизились. Показатель упал на 17,4%, и в мае продажи составили 1,56 миллиона транспортных средств. Третью строчку рейтинга заняла Германия, где в последний месяц весны уровень реализации авто вырос на 9%.

Четвертая строчка списка досталась Индии, пятая — Бразилии. В первую десятку лидеров глобального авторынка по продажам также попали Япония, Канада, Италия, Франция и Великобритания.

Ранее менеджеры трех дилерских компаний заявили о подорожании всех моделей автомобилей Lada с 1 июля.

infox - new
Автор: Регина Пак
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров