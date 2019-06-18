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Ученые рассказали, как собаки научились манипулировать людьми

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Ученые рассказали, как собаки научились манипулировать людьми

Лондон, 18 июня. Международная группа ученых выяснила, как собаки научились манипулировать людьми с помощью особого ласкового выражения глаз.

Целое исследование о «щенячьем» взгляде четвероногих питомцев провели британские эксперты из Портсмутского университета в сотрудничестве с американскими коллегами из университета Дюкейна. По их мнению, на самом деле поднятые брови собак выражают стремление выжить, а не проявить дружелюбие.

К такому выводу ученые пришли сравнив строение мышц вокруг глаз у домашних собак и диких серых волков. Выяснилось, что они очень различаются. У собак эти мышцы развиты гораздо лучше. Авторы исследования полагают, что к этому привел процесс одомашнивания.

Эта особенность позволяет собакам делать взаимодействовать с людьми, а порой с помощью своих «огромных добрых глаз» даже манипулировать хозяевами. По мнению специалистов, такое выражение на мордах собак напоминает людям о детях, поэтому им сразу хочется о них заботиться.

Ранее портал «Ридус» сообщил о ролике с «самым вежливом псом», который буквально взорвал Интернет. На кадрах записи собака сидит перед входом в комнату и внимательно смотрит на хозяина, а потом одними глазами показывает ему на поводок, висящий на двери, намекая, что пора совершить променад. Пользователи пришли в восторг от пса, назвав ее пушистым мастером намеков.

from Dog GIFs via Gfycat

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Автор: Игорь Федоров
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