Завод кофе и чая рядом с Дамаском, выстоявший всю войну в Сирии, расширяет штат

Промышленный город Адра находится к северо-востоку от Дамаска. До войны в этом районе располагалось более 500 предприятий. Большинство во время боевых действий были разрушены террористами, поэтому в настоящий момент там работает не более 200, передает местный Facebook-канал (@syriabestnews). Одним из них является завод Alattar. Именно там побывал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На нем производят широкий ассортимент кофе и чая. Там выпускается черный, зеленый, фруктовый чай и чай со всевозможными вкусовыми добавками. Также на производственных линиях изготавливается кофе различной крепости.

Во многом завод смог выстоять именно благодаря трудолюбию и верности своих сотрудников. Даже в годы войны производство не прекращалось, сокращалось только количество персонала. Во время войны трудилось порядка 100 человек, сейчас — уже около 200, и у начальника завода в планах расширить предприятие до 300 рабочих мест. Преимущественно здесь трудятся жители из района Восточной Гуты, одного из самых пострадавших из-за террористов регионов Сирии.

Пока завод в основном оборудован старыми станками, однако официальным руководством арабской республики было принято решение о капитальном ремонте завода и его полной модернизации.

Руководитель предприятия рассказал корреспонденту ФАН, что ежемесячно там производится около 800 тонн кофе и 17 тысяч упаковок чая. Он также поделился своей гордостью — на заводе имеются две современные лаборатории по контролю качества сырья и производимого продукта. Чай проверяется отдельно от кофе.

Кроме того, он добавил, что чай, используемый на производстве, выращен в самой Сирии. Кофе импортируется из Африки, Латинской Америки и Индии, а экспортируется в Россию, страны Персидского залива и даже Норвегию.

Руководство и сотрудники завода очень благодарны правительству страны за оказываемое содействие в его развитии. С ним они связывают рост своего благосостояния и уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, ранее корреспондент ФАН сообщал, что менее чем за год в САР при поддержке РФ были восстановлены свыше 200 предприятий и промышленных объектов. Более 3500 жителей в результате получили рабочие места.