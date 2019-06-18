Ученые назвали фрукт, замедляющий старение

Москва, 18 июня. Группа ученых из Швейцарии выяснила, что содержащееся в гранатовом соке и зернах вещество замедляет процесс старения.

Речь идет об уролитине А, который улучшает работу митохондрий в клетках скелетных мышц. С возрастом (обычно после 50 лет) мышцы начинают терять силу и массу, однако поступление в организм уролитина А способно замедлить этот процесс.

Эксперимент, в котором участвовали 60 пожилых людей, показал, что группы пациентов, получающие дозы уролитина, демонстрировали увеличение массы митохондрий и очищение клеток от дефектных органелл, пишет MedicalXpress.

Ранее сообщалось, что ученые открыли фрукт, помогающий предотвратить риск развития тромбоза. Им оказалась обычная слива. Специалисты отмечают, что слива также может нормализовать работу ЖКТ, помочь при гипертонии, анемии, атеросклерозе, проблемах с кровообращением и сердечно-сосудистых заболеваниях. Этот фрукт содержит большое количество клетчатки, витамины группы А, В, С, Е и К, антиоксиданты и полезные минералы.

Самым же полезным для печени фруктом оказался богатый пектином абрикос. Пектин собирает пестициды, ионы тяжелых металлов и прочие опасные для здоровья вещества.