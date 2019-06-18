В Раде заявили, что военного решения у конфликта в Донбассе нет

Военного решения у конфликта в Донбассе нет. Если же новая украинская власть не прекратит боевые действия, то ее ждет политическое небытие. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Таким образом украинский парламентарий прокомментировал заявление главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о том, что мирное урегулирование в Донбассе — на грани срыва.

«Рано или поздно ситуация в Донбассе должна разрешиться мирным путем. Военного решения у этого конфликта нет. Дипломатическое решение когда-нибудь будет найдено. Вопрос в том, сумеет ли [президент Украины] Владимир Зеленский не повторить ошибок своего «попередника», как у нас иронично говорят», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, важно, чтобы Киев сделал все для скорейшего прекращения огня в Донбассе.

«Люди должны перестать убивать людей в XXI веке из-за территориального спора. Для меня лично ясно, что это вопрос времени. Если Киев будет затягивать с решением или вообще не будет реально ничего делать, прикрываясь красивой риторикой, то Зеленский может повторить судьбу [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. В лучшем случае, уйдет в такое же политическое небытие», — считает Евгений Балицкий.

Так или иначе, проблема будет решена мирным путем при любом украинском президенте, считает депутат Верховной рады.

«Мы на Украине ждем от нового президента быстрых политических решений, которые изменят ситуацию. Главное, что сегодня стоит на повестке на Украине, — это мир. Первым делом и очень быстро требуется прекратить убивать украинских граждан с обеих сторон на линии противостояния в Донбассе. И там, и там — люди с украинскими паспортами».

Лишь после прекращения огня можно будет решать все прочие вопросы, уверен Балицкий.

«Сначала надо прекратить огонь, а потом уже решать вопросы: на каких условиях интегрироваться с Донбассом, кто будет восстанавливать разрушенный регион, как будет проходить амнистия и все остальное», — отметил парламентарий.

Если же быстрого прекращения огня не произойдет, то это не лучшим образом для Банковой скажется на результатах выборов в Верховную раду, уверен депутат.

«В этом случае политический имидж нового президента сильно пострадает, а его будущее окажется под очень большим вопросом», — резюмировал собеседник ФАН.

В ночь на 17 июня украинские силовики в очередной раз обстреляли пригороды Донецка. ВСУ использовали гранатометы и минометы. Как сообщили в Минобороны ДНР, село Спартак подверглось артиллерийскому удару из гаубиц калибром 122 мм.

В заявлении главы ДНР Дениса Пушилина сказано, что гражданская война на Украине обостряется с каждым днем, а ситуация на линии разграничения сил становится все более кровопролитной. По его мнению, ответственность за эскалацию конфликта несет Киев.

По данным ООН, с января по 9 июня 2019 года в Донбассе погибло 12 мирных жителей, еще 58 человек получили ранения. Количество погибших со стороны Народной милиции ДНР и ЛНР, по неофициальным данным, ежемесячно составляет десятки человек.