Берлин, 19 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не обсуждала вопрос расширения санкций против России с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она рассказала во вторник в Берлине на совместной пресс-конференции после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

По словам лидера Германии, Берлин и Киев считают, что ограничительные меры против Москвы могут быть ослаблены при выполнении минских договоренностей. Меркель подчеркнула, что пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции. Кроме того, Меркель не обсуждала с Зеленским расширение санкций против России.

«Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении действующего режима», — указала она.

Политик анонсировала встречу советников в «минском формате» 12 июля.

Накануне Зеленский призвал ужесточить санкции против России. Президент Украины назвал ограничения единственным средством давления на Россию, забыв, правда, что Москва никогда не являлась и не является стороной конфликта на территории украинского государства.

С 2014 года Украина расторгла целый ряд договоров о сотрудничестве с Россией, запретила поставки российских товаров и любое взаимодействие украинских промышленников со своими коллегами из РФ, а также ввела санкции против Москвы. Кроме того, Киев подписал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, что создало для российского бизнеса угрозу в связи с возможностью реэкспорта европейских товаров с территории Украины.

В апреле 2019 года правительство Украины на заседании приняло решение расширить перечень антироссийских торговых санкций, запретив ввоз ряда российских товаров. Отметим, что данное ограничение может быть связано с недавним решением суда ВТО, который встал на сторону России в споре с Украиной. Киев ранее подал иск, заявив, что Москва, ограничив транзит украинских товаров в страны СНГ, нарушила правила ВТО. Однако эксперты Всемирной торговой организации, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что российская сторона защищала свои национальные интересы. В результате суд отказал Украине в удовлетворении иска.

Ранее министерство иностранных дел России заявило, что санкции западных стран против Москвы не достигают поставленных целей. Внешнеполитическое ведомство назвало тщетными надежды авторов санкций на изменение политики России в угоду США и Европе под давлением ограничительных мер.