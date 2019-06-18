В Раде призвали Киев «идти к людям в Донбасс» для установления мира

Киев, 18 июня. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко уверен, что киевским властям необходимо искать формат переговоров с неподконтрольными Донецком и Луганском, чтобы урегулировать внутренний конфликт в стране.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с хозяином Елисейского дворца Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, а согласен лишь на переговоры в минском формате и прекращение военного конфликта.

«С ними надо разговаривать, находить стол переговоров. Суть в переговорных процессах, в дипломатии: идти к людям по ту сторону противовеса, это наши люди, их там четыре миллиона», — отметил украинский депутат в кулуарах парламента во вторник.

По его мнению, необходимо идти на переговоры, поскольку это один из путей по установлению мира, передает «Украина 112».

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти верят в минские договоренности и рассчитывают, что с их помощью будет урегулирован конфликт в стране.

«Мы надеемся, что он предлагает решение», — признался президент Украины.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года, когда киевские власти объявили о старте военных действий против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на юго-востоке этой страны. Внутриукраинский конфликт пытаются решить также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории Донбасса.