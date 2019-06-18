Рада не нашла оснований для отставки генпрокурора Луценко

Киев, 18 июня. Комитет украинской Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не нашел оснований для отставки генерльного прокурора Юрия Луценко, об этом сообщил глава комитета Андрей Кожемякин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду отправить в отставку Луценко. Генпрокурор, комментируя требования о своем увольнении, заявил, что Зеленский не имеет права вносить в Раду представление о его отставке. Луценко также выразил уверенность, что Рада не поддержит его увольнение.

Кожемякин отметил, что президент Украины не указал законные основания для отставки генпрокурора, в том числе глава государства не привел заключение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

«Генпрокурор увольняется с должности с согласия Верховной рады в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал», — напомнил глава комитета Рады.

Кожемякин отметил, что генпрокурор также может быть уволен по представлению квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Кроме того, в представлении не указан докладчик по этому вопросу. Кожемякин сообщил, что подкомитет во вторник рассмотрел представление, 90% членов комитета не поддержат отставку Луценко.

Ранее Луценко прокомментировал требование Зеленского уволить его с поста генпрокурора Украины. Он напомнил, что президент не имеет права делать представление на увольнение. Луценко сообщил, когда покинет свой пост. Генпрокурор заявил, что должен провести честные парламентские выборы. А пока он не видит оснований, чтобы уходить в отставку.