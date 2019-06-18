Украинцы назвали забравшегося с женой на крышу Порошенко «руфером нового поколения»

Киев, 18 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с супругой. Многие пользователи социальной сети раскритиковали фотографию.

На снимке Порошенко с женой стоят на крыше здания.

«С тобой готов покорять любые высоты», — подписал фотографию бывший президент Украины.

Подписчики тут же начали размещать под фото язвительные комментарии. Многие в своих текстах упомянули хищение бюджетных средств.

«Коррупционные высоты», «Каждый раз думаю, что это последняя фотка перед тем, как его посадят!», «Твое время вышло. Уйди с дороги и не мешай президенту Украины строить новую страну без воров и мародеров!» — написали комментаторы.

«Бонни и Клайд по-украински. Совместный распил бюджетных денег», — цитирует одного из пользователей «Дни.ру».

Некоторые пользователи предпочли выражаться философски.

«Обрати внимание на людей, когда поднимаешься в гору, потому что встретишь их, когда будешь спускаться вниз! К сожалению, не всем это дано!» — написал один из комментаторов.

Другие пользователи просто пошутили, назвав Порошенко «руфером нового поколения». Еще один комментатор отметил, что бывший президент Украины «все копирует с Зеленского».

Однако нашлись и пользователи, которые положительно оценили фотографию.

«Великолепная пара! Здоровья и счастья вместе!», «Очень красивое фото, вы замечательные!», «Как приятно смотреть, я очень рада за вас! Здоровья и добра всей вашей семье!» — написали комментаторы.

Напомним, Петр Порошенко покинул пост президента Украины 20 мая 2019 года. Его преемником стал Владимир Зеленский.