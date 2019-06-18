Петросян ответил раскритиковавшим его стиль хейтерам

Москва, 18 июня. Юморист Евгений Петросян ответил хейтерам, раскритиковавшим его стиль в соцсети Instagram.

Из-за развода Петросяна с супругой Еленой Степаненко в прошлом году интерес к юмористу со стороны россиян значительно возрос. Артист, осознавая повышенное внимание публики, обратился к услугам профессионалов, чтобы сделать свой гардероб интереснее.

Стилисты поработали над имиджем юмориста. Строгие костюмы сменила одежда ярких и насыщенных цветов, которая делает мужчину моложе своих лет. Вероятно, новый образ нравится и самому артисту — он с радостью делится своими «луками» в Instagram.

Чаще всего в комментариях под фотографиями Петросяна осыпают комплиментами, однако находятся и те, кто критикует внешний вид владельца страницы. Одно из последних фото юмориста вызвало новый повод для возмущений «полиции моды»: комик надел яркие носки с классическими лоферами. Хейтеры поспешили акцентрировать внимание на этом моменте.

«Ваганыч, вы же солидный мужчина, к чему вам носки, которые смотрятся отдельно от туфель и Ваганыча? Носки не айс», — написали они в комментариях к посту.

«И кто же вам сказал про носки, как завершение образа! Ошибочка вышла… Носки есть… Вас нет. Сначала в глазах носки, а затем вы… Согласны? А должно быть наоборот…» — поясняют подписчики.

Однако юморист не оценил критику и ответил возмущенным посетителям страницы.

«Вы стилист? Судя по профилю — нет! — объявил Петросян. — Оставьте это дело профессионалам!».

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