Брата убитой в Испании девочки из РФ объявили в розыск

Мадрид, 18 июня. Брата несовершеннолетней россиянки, которую нашли мертвой в Испании, объявили в розыск.

Мать жертвы сообщила об исчезновении другого несовершеннолетнего ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Высший суд Каталонии.

«Розыск не имеет никакой криминальной составляющей <...> и призван обеспечить его безопасность», — отмечается в сообщении.

Известно, что в настоящее время поиски подростка продолжаются. Согласно информации СМИ, мать и двое детей проживали около года в городе Матаро. Женщина уехала на пару дней и оставила несовершеннолетних одних в квартире. Позже было найдено тело девочки, а ее брат пропал.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Испании задержали официанта, которого подозревают в убийстве девушки русского происхождения. Тело 22-летней Дарьи, которую в детстве удочерила испанская семья, нашли в городе Алькала-де-Энерес. По словам матери, она более года не могла связаться с приемной дочерью.