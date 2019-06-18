Телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа

Москва, 18 июня. Первый канал и «Россия 1» отводят три часа на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Это следует из их телепрограммы.

Прямая линия с Путиным начнется в 12.00 по московскому времени в четверг. Глава государства ответит на вопросы, интересующие россиян, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Прямую линию с главой государства покажут по телеканалам Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР. Также трансляцию будут вести радиостанции «Маяк», «Радио Россия» и «Вести FM».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к прямой линии — он готовит набор справочных материалов, читает и при необходимости связывается с министрами, главами различных органов.