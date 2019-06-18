Чем запомнился шестой международный Большой офицерский бал в Севастополе

Большой офицерский бал, посвященный сразу нескольким знаменательным событиям, состоялся в городе русских моряков Севастополе. Как проходило это уже шестое по счету яркое международное мероприятие, рассказывает корреспондент Федерального агентства новостей.

Шестой международный Большой офицерский бал в этом году организаторы назвали «Звезда пленительного счастья». Бал был посвящен сразу трем событиям: Дню России и Дню города-героя Севастополя, отмечаемым в один день — 12 июня, а также 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня.

Об этом перед началом мероприятия рассказали организаторы — руководитель проекта Екатерина Графодатская и художественный руководитель, главный танцмейстер бала Дмитрий Платов.

Подготовка к празднику шла несколько месяцев, офицеры флота и береговых частей выкраивали свободное время для разучивания танцевальных па. Большой офицерский бал, согласно флотской традиции, был представлен классическими танцами: мазурками, полонезами и вальсами. Именно вальсу было уделено особое внимание, говорят организаторы.

«Мы хотели, чтобы кавалеры как можно больше приглашали своих очаровательных дам», — отметили они.

Умение держать себя на танцевальной площадке, соблюдение всех правил, знание приемов и пируэтов — непростое дело для людей, впервые принявших участие в церемонии. Об этом корреспонденту ФАН рассказали сами участники.

Впрочем, обстановка Михайловского равелина располагает к классическим танцам — стены XIX века, эффектная подсветка, изысканные наряды дам и парадные офицерские кители создавали торжественный эффект, напоминали об истории и старинных традициях русского флота. Поэтому флотские офицеры постарались не ударить лицом в грязь: держались на балу как на палубе боевого корабля, красиво и уверенно.

Все, с кем удалось побеседовать корреспонденту ФАН, отметили, что они всецело приветствуют подобное возрождение традиций.

«Наш бал посвящен русской истории, светилу российской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину, — отметила Екатерина Графодатская. — Мечты должны воплощаться, и мы сделали все от нас зависящее, чтобы это произошло».

По словам организаторов, благодаря этому мероприятию, получившему статус международного, российский Севастополь стал для представителей полутора десятка стран местом притяжения культуры, красоты, продолжения высоких традиций. Именно поэтому на балу рядом с российскими офицерами танцевали официальные представители иностранных государств: военные атташе со своими супругами.

Офицер российского флота Владимир Друнин и его супруга Ирина в восторге от того, как прошло мероприятие.

«Такое удовольствие получаешь, даже не передать, — говорят супруги, для которых этот бал стал уже третьим. — Море эмоций, отличное настроение, удивительные встречи, новые знакомства, всеобщее единение и невероятная дружба!»

Бал прошел в третье воскресенье июня на площади Михайловской батареи в Севастополе. Участников праздника приветствовал с рейда Севастопольской бухты трехмачтовый фрегат «Херсонес».

Участие в мероприятии приняли офицеры всех флотов России — Черноморского, Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Каспийской флотилии, а также гражданские пары со всей страны. Вместе с российскими моряками танцевали представители 15 иностранных государств. Всего бал собрал более 900 человек, сообщают организаторы.

Музыкальное сопровождение создавали Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Александра Долинского и Военно-духовой оркестр Черноморского флота под управлением Александра Свириденко.

Зрители и участники также насладились спектаклем-балетом по мотивам творений Пушкина, прозвучали стихи великого поэта и музыкальные композиции по его произведениям, состоялось световое шоу на пушкинские темы.

Севастополь вошел в состав России на правах субъекта Федерации в марте 2014 года. На референдуме за это решение проголосовало более 95% местных жителей. Как подчеркивают в Москве, воссоединение Крыма (где за это решение проголосовало более 96% крымчан) и Севастополя с РФ прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Тот факт, что в мероприятии приняли участие военные атташе других государств, говорит, что все больше стран признает российский статус Севастополя.