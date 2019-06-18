Меркель заявила, что возвращение РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой

Берлин, 18 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не должно происходить любой ценой.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель затронула вопрос, связанный с возможным возвращением делегации России в ПАСЕ. Она отметила, что этот процесс еще не завершен.

По ее мнению, со стороны России по-прежнему наблюдаются некие «противозаконные действия» в отношении Украины. Канцлер Германии заявила, что все проблемы должны быть решены путем диалога, в частности, который может быть и в ПАСЕ.

«Поэтому прилагаются усилия для того, чтобы Россия нашла путь в ПАСЕ, — констатировала немецкий лидер, — но это не может быть любой ценой».

Украинские власти регулярно заявляют о так называемой «агрессии» со стороны России, примером которой они считают добровольное присоединение Крыма к РФ. Западные власти поддерживают некоторые заявления украинских политиков.

В Москве в свою очередь отмечают, что все обвинения Киева голословны — ни одного доказательства не было представлено. Кроме того, российская сторона заинтересована в единой и независимой Украине.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать потерю региона и назвал его так называемой «временно оккупированной территорией».

Из-за ситуации с Крымом в ПАСЕ российскую делегацию лишили голоса. Россия в свою очередь прекратила участвовать в заседаниях организации. Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ.