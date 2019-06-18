Россияне считают, что мужчины ухаживают за детьми не хуже женщин
Москва, 18 июня. Подавляющее большинство россиян уверены, что мужчины ухаживают за своими детьми не хуже женщин. Такие данные во вторник приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам соцопроса.
Не менее 70% опрошенных выразили уверенность, что отцы не уступают материям по части воспитания ребенка и ведения домашнего хозяйства. При этом больше всех этот вариант ответа выбирали сами женщины (71%), а также молодые люди от 18 до 24 лет (90%).
В то же время 58% россиян не считают нормальной ситуацией, когда отцы берут отпуск по уходу за ребенком, а мать в это время зарабатывает деньги. Так думают и мужчины (55%), и женщины (63%), передает «ФедералПресс».
А вот мнения о роли отца, как основного добытчика разошлись почти поровну. Около половины опрошенных (48%) считают, что мужчина действительно является главным кормильцем в семье. Им противостоят 47% респондентов, которые уверены, что роль мужчины-воспитателя в семье гораздо важнее, чем добытчика.
Ранее эксперты рассказали, какую роль в жизни детей играет отец. По словам специалистов, для мальчиков папа формирует основную модель поведения мужчины, а для девочек является главной опорой и защитой.