Петербург назван лучшим городом для гастрономического туризма

Москва, 18 июня. Эксперты составили рейтинг лучших стран и городов для летних гастрономических туров.

Эксперты аналитического агентства «ТурСтат» провели опрос, в ходе которого выяснили, в какой город лучше отправиться для изучения местной гастрономии.

Более 16% респондентов назвали Санкт-Петербург лучшим городом для летнего гастрономического тура. Второе место в рейтинге заняла Казань. На третьей строчке расположились Москва и Московская область, а также Суздаль и Сочи. Самыми популярными зарубежными направлениями для гастрономического туризма стали Грузия, Армения, Италия, Франция и Белоруссия.

Опрос был приурочен ко Дню устойчивой гастрономии, который отмечается 18 июня. День устойчивой гастрономии призван обратить внимание на кухни разных народов мира, как важный элемент культурного самовыражения, связанный с природным разнообразием мира.

Ранее Санкт-Петербург был признан лучшим городом в России для отдыха с детьми. Также в пятерку лидеров вошли Сочи, Ялта, Евпатория и Казань.

В середине июня Санкт-Петербург был назван первым городом России по цифровой грамотности. Проверка цифровой грамотности проводилась в рамках образовательной акции «Digital-диктант». Участниками проекта по всей России стали более 40 тысяч человек. Жители Санкт-Петербурга набрали 7,55 баллов, оставив позади остальные регионы РФ. В топ-5 также попали Алтай, Костромская, Омская, и Ярославская области.