Зеленский назвал украинские хранилища газа РФ «гарантией энергобезопасности»

Берлин, 18 июня. Позиции Украины и Германии по «Северному потоку — 2» диаметрально противоположны. Об этом заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский по окончании встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах является «гарантией энергетической безопасности и Украины, и Европы».

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными», — сказал Зеленский.

При этом глава государства выразил благодарность немецкой стороне за готовность вести предметный диалог по этому «непростому вопросу».

Кроме того, он выразил уверенность в благополучных переговорах с целью подписания договора о транзите газа.

«Я думаю, в ближайшее время наши группы сядут, и я убежден, что мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки», — резюмировал Зеленский.

Напомним, США и Украина выступают категорически против реализации проекта «Северный поток — 2». Американская сторона стремится поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), а Киев боится потерять прибыль от транзита российского голубого топлива через украинскую территорию. В Германии неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» не является политическим инструментом, проект носит сугубо экономический характер.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» возведен уже на 58,7% от его суммарной протяженности.