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Медведев предложил увеличить пособие по уходу за ребенком

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Медведев предложил увеличить пособие по уходу за ребенком

Москва, 18 июня. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил увеличить размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности.

Глава правительства на совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком отметил, что повышение выплат по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет коснется семей, чей доход ниже установленного уровня.

Медведев уточнил, что этот уровень требует отдельного расчета, и предложил участникам совещания обсудить эту тему.

По его мнению, также стоит определить механизм таких выплат. Российский премьер подчеркнул, что механизм должен быть эффективным, работающим и не создавать регионам какие-то дополнительные проблемы.

Медведев добавил, что по итогам обсуждения он планирует представить президенту России Владимиру Путину предложения по детским пособиям.

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Автор: Данила Копп
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