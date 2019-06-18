Россиянин получил ранение в массовой потасовке в Стамбуле

Стамбул, 18 июня. Гражданин РФ получил ножевое ранение в ходе массовой потасовки в Стамбуле, об этом сообщило российское генконсульство в Турции.

По данным российской дипмиссии, массовая потасовка произошла в офисе логистической компании в стамбульском районе Фатих. Ссора привела к драке с применением холодного и огнестрельного оружия.

«Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности. Гражданин Грузии скончался от огнестрельного ранения», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Facebook.

Также в дипмиссии отметили, что турецкие правоохранительные органы проводят следственные действия и выясняют обстоятельства инцидента. Российское генконсульство находится в постоянном контакте со стамбульской полицией.

Грузинские СМИ со ссылкой на турецкие агентства сообщали, что в понедельник вечером перестрелка произошла между гражданами России и Грузии. Точное количество пострадавших не называется, раненые доставлены в больницу.

Ранее российские туристы пострадали в ДТП в турецкой Анталье. Автобус с туристами столкнулся с автомобилем, который двигался по встречной полосе. В ДТП пострадали 11 человек, семь из которых были гражданами России и Узбекистана.