Додон поблагодарил РФ за помощь в преодолении кризиса в Молдавии

Кишинев, 18 июня. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за поддержку усилий по сохранению стабильности в республике. Пост он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Додон выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Козаку и министерству иностранных дел России «за признание новой легитимной власти Молдавии и поддержку усилий по сохранению стабильности в стране».

«Считаю совместную поддержку новой власти РМ Россией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами исключительным случаем, который создает широкие возможности для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в Республике Молдова», — написал Додон.

Внутриполитическая ситуация в Молдавии осложнилась в начале июня 2019 года. По решению Конституционного суда страны был отстранен от должности президент республики Игорь Додон. Исполняющим обязанности главы страны был назначен премьер-министр Павел Филип. Он распустил парламент и заявил о проведении досрочных выборов. Демократическая партия позже объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. А после Конституционный суд Молдавии отменил решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня.

Ранее в МИД России выразили удовлетворенность мирным разрешением политического кризиса в Молдавии и заявили о готовности конструктивно выстраивать отношения с Кишиневом.