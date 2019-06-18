Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Берлин, 18 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России. По словам канцлера, ограничения могут быть сняты только в случае прогресса в реализации «Минска».

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер добавила, что на встрече с Зеленским не обсуждался вопрос усиления антироссийских мер. Речь идет только о сохранении действующих ограничений, подчеркнула Меркель.

«Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении», — отметила канцлер ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом. В рамках поездки запланированы встречи с представителями правительства ФРГ. Эта поездка является первым официальным визитом Зеленского в Германию в должности президента Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев верит в минские договоренности и надеется, что с их помощью будет урегулирован конфликт на востоке страны. При этом украинский президент добавил, что руководство Украины будет принимать во внимание любую возможность вести переговоры, в том числе в нормандском и в «каком-либо другом» формате.

Тем не менее Зеленский отказался пойти на прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками в соответствии с минскими договоренностями. Кроме того, Зеленский призвал ужесточить санкции против России.