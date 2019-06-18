Эксперт объяснил, почему фрукты из ЮАР пойдут на пользу российскому рынку
Москва, 18 июня. Увеличение импорта фруктов из ЮАР пойдет лишь на пользу российскому рынку. Об этом заявил доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя новости о планах Южно-Африканской республики увеличить поставки своей продукции в РФ.
По его словам, российские фермеры не могут обеспечить рынок всеми видами фруктов, тем более что ввозимая из-за рубежа продукция подчас оказывается более рентабельной, чем отечественная, пишет «Экономика сегодня».
Исправить данную ситуацию может развитие в России садоводства, но это чрезвычайно долгий, сложный и комплексный процесс. Для этого, в частности, необходимо создать оптимальный механизм кредитования и вывести особые сорта фруктов. Кроме того, не стоит забывать о том, что из ЮАР везут не только персики, нектарины и виноград, но и экзотические виды фруктов, которые в России не произрастают.
«Так что, если брать «экзотику», то она вообще вне конкуренции на российском рынке, а если брать нектарины, персики и виноград, то это все и так везут в Россию, поэтому увеличение поставок из ЮАР просто расширит наш выбор», — пояснил Холод.
Отметим в то же время, что ЮАР не является лидером по объему поставок фруктов в Россию. Республику значительно опережает Турция, которая по итогам пяти месяцев этого года импортировала в РФ фруктов и овощей на 184,15 млн долларов. Как отметил глава Ассоциации экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции Саффет Кальонджу, Россия является важнейшим рынком сбыта для Анкары, поэтому страна намерена в будущем развивать торговлю с Москвой.