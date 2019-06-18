В Госдуме назвали политизированным решение ЕСПЧ по делу «Ушаков против РФ»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), потребовав от России выплатить компенсацию отцу, чью дочь увезли из Финляндии, принял откровенно политизированное решение. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Решение ЕСПЧ

ЕСПЧ во вторник, 18 июня, потребовал от России выплатить более 20 тысяч евро проживающему в Финляндии россиянину, которому было отказано в возвращении ребенка при разводе. Информация об этом сообщается на официальном аккаунте суда в Twitter.

В феврале 2017 года в ЕСПЧ была подана жалоба от гражданина РФ Владимира Ушакова, который проживает и работает в Финляндии с 1999 года. Дело касается спора между ним и его бывшей супругой относительно опеки над их дочерью, родившейся в 2012 году. По утверждению ЕСПЧ, после развода супруга забрала дочь в РФ без согласия отца.

Истец в феврале 2015 года обратился в министерство юстиции Финляндии с просьбой помочь вернуть ребенка. В сентябре 2016 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение, согласно которому дочь заявителя должна проживать с матерью. Кроме того, суд постановил, что Ушаков должен выплачивать алименты.

Политизированное решение

Депутат Виталий Милонов согласился, что ЕСПЧ принял политизированное решение. Более того, политик назвал это явным вмешательством во внутренний семейный конфликт.

«Странно, что он не замечает многие другие вещи, а в этой истории однозначно встает на сторону семейной драмы, где нет правых и виноватых. Это сложные отношения. Получается, что Европейский суд по правам человека намекает, что детей из Европы вывозить нельзя. Если бы был обратный процесс, то такого решения точно не последовало. Но вот мы видим такое решение в отношении России. Еще раз убеждаюсь, что ЕСПЧ очень часто используется в качестве инструмента политического давления на нашу страну. Это не тот орган, который отстаивает права человека», — заключил Виталий Милонов.

Ранее в Совфеде возмутились требованием ЕСПЧ по долгам СССР. Европейский суд напомнил, что Российская Федерация в качестве преемницы СССР должна расплатиться с долгами Советского Союза.