Велосипедист врезался в Mercedes Ярмольника на светофоре в Москве

Москва, 18 июня. Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник попал в ДТП в Москве. Велосипедист повредил автомобиль артиста.

Как рассказал концертный директор Ярмольника Табриз Шахиди, авария произошла на перекрестке около Новодевичьего монастыря в столице. Актер стоял на светофоре, когда в его Mercedes влетел велосипедист. Мужчина на велосипеде проезжал по пешеходному переходу и буквально завалился на капот автомобиля.

«Так как нарушивший правила велосипедист поцарапал решетку и капот, Леониду пришлось вызвать инспекторов, чтобы выписать протокол для страховой», — рассказал Шахиди в комментарии KP.RU.

Согласно правилам страховых компаний, в случае повреждения двух и более деталей автомобиля необходимо выписывать протокол. Шахиди отметил, что инцидент закончился хорошо, участники аварии разошлись полюбовно.

Стоит отметить, что это уже не первое ДТП Ярмольника. Ранее Хамовнический суд Москвы взыскал 432 тысячи рублей компенсации с актера Леонида Ярмольника за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes Benz. Авария произошла по вине артиста 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте.