Автоэксперты не оценили идею о десяти бесплатных минутах на парковке

Москва, 18 июня. Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный 10-минутный интервал пользования платными парковками. Эту идею прокомментировали автоэксперты. Их мнения разделились.

Так, руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев одобрил предложение парламентариев, однако, по его мнению, бесплатный интервал стоит увеличить хотя бы до 15 минут.

«Желательно, чтобы было больше. Но отсутствие вообще каких-то норм – это еще хуже», — отметил Канаев в комментарии РИА Новости.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин признался, что вообще не понимает, «такое плата за парковку и какова ее правовая природа», поэтому ему сложно понять, в чем суть этой идеи.

«Когда я плачу за парковку, я не очень понимаю, за что и кому я заплатил», — подчеркнул он.

По его мнению, многие водители оставляют свой транспорт на парковке не на 10-15 минут, а на больший отрезок времени.

«Другое дело, если бы практика показала, что многие ставят на 5–8 минут… тогда, наверное, есть смысл не мучить людей этими копеечными платами», — уточнил Травин.

Кроме того, он не исключил, что впоследствии эти бесплатные 10 минут могут компенсировать поднятием платы за парковку.

Как сообщала ранее НСН, авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев и первый заместитель председателя по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По мнению депутатов, эти бесплатные минуты позволят водителю решить, оплачивать стоянку или уехать. Кроме того, человек за это время сможет высадить пассажиров или выгрузить вещи из багажника.