Москва, 18 июня. Диетологи составили топ-5 опасных для женщин продуктов.

Летом прекрасная половина человечества как никогда пытается следить за фигурой. Диетологи решили помочь девушкам и дамам, дав совет, какие продукты желательно исключить из рациона в борьбе за идеальное тело, чистую кожу и здоровый организм.

В первую очередь следует отказаться от продуктов, пожаренных на масле. Такие блюда мешают желудку и кишечнику полноценно работать, что приводит к целлюлиту и высыпаниям на коже. Специалисты при этом уточняют, что негативное воздействие эта еда оказывает не только на женский организм, но и мужской. Жаренную пищу следует заменить той, что сделана на гриле.

Вторыми в списке идут мучные изделия — макароны и белый хлеб. Диетологи предупредили, что чрезмерная любовь к этим продуктам может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. В качестве альтернативы эксперты посоветовали отдать предпочтение диетическим хлебцам, отрубям и черному хлебу.

Врачи предупреждают, что в маргарине содержится большое количество растительного жира. Его использование приводит к повышению «плохого» холестерина. Маргарин при приготовлении еды следует заменить сливочным маслом.

Многие дамы стараются похудеть на рисовой диете. Однако им следует знать, что в белом рисе не только много полезных веществ, но и высокое содержание крахмала, который неизбежно приведет к набору веса.

Пятым опасным для женщин продуктом стал сахар. Диетологи констатировали, что он уничтожает женскую иммунную систему и разбалансирует обменные процессы в организме. Сладкоежкам ученые советуют перейти на мед, однако напоминают, что его тоже следует есть в умеренном количестве, пишет «Московский комсомолец».

Ранее врачи назвали продукты, которые помогут замедлить рак груди. В список попали морковь, тыква, форель, чеснок, лук, шпинат, гранат и другие продукты, пишет Infox.