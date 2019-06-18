Украинская община Крыма предложила провести встречу Путина и Зеленского в Симферополе

Симферополь, 18 июня. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на центральной площади Симферополя.

Ранее украинский лидер в интервью изданию Bild заявил,что на первой встрече с российским президентом коснулся бы темы Донбасса и Крыма. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенту Украины обсуждать Донбасс нужно с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.

Гридчина в беседе с РИА Новости предложила провести встречу двух лидеров в Крыму, чтобы Зеленский сказал свои слова перед крымчанами, которые «в 2014 году сделали свой осознанный выбор, и увидел бы реакцию людей».

По ее мнению, украинского лидера ждала бы та же участь, что и пятого президента Украины Петра Порошенко, который «не знал, как уносить ноги из Симферополя», когда прибыл на полуостров в феврале 2014 года.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году, когда подавляющее большинство крымчан высказалось на референдуме за воссоединение с РФ. Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает полуостров «своим». Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.