Появилось видео дрожащей рядом с Зеленским Меркель

Берлин, 18 июня. В Сети появилось видео, на котором запечатлена канцлер ФРГ Ангела Меркель рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским во время торжественных мероприятий в Берлине. На кадрах видно, как Меркель, стоящую на красной дорожке, в один момент начинает бить дрожь.

Видеозапись опубликовал «Пятый канал». Уточняется, что инцидент произошел, когда Зеленский и Меркель ожидали гимны Украины и Германии. Издание задается вопросом: что произошло?

«Ухудшение здоровья или (…) эмоции от встречи», — предполагает «Пятый», комментируя кадры видео с дрожащей рядом с Зеленским Меркель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом. В рамках этой поездки запланированы встречи с представителями правительства Германии. Эта поездка является первым официальным визитом Зеленского в ФРГ в должности президента Украины.

СМИ сообщали, что Зеленский и Меркель проведут рабочий обед. Кроме того, президент Украины побеседует с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Bellevue.

В интервью изданию Bild Зеленский заявил, что сейчас целью Украины является «развитие хороших отношений с Международным валютным фондом, Европейским союзом и НАТО». При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил сомнение, что МВФ представит киевскому руководству кредитный транш в ближайшее время.