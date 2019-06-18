Данию могут привлечь к ответу за задержку «Северного потока — 2»

Москва, 18 июня. Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строящегося газопровода «Северный поток — 2», может потребовать выплаты компенсации от властей Дании за задержку проекта. Об этом во вторник заявил начальник департамента «Газпрома» Сергей Кузнец, выступая на пресс-конференции.

«Компания Nord Stream намекнула уже о том, что инвестиции сделаны и задержка в согласовании маршрута трубопровода может обернуться убытками, которые нам рано или поздно придется компенсировать», — отметил он.

В «Газпроме» подчеркнули, что пока строительство газопровода идет по графику. Проект реализован уже на 58,7%. В ближайшее время «Газпром» проведет переговоры с Датским энергетическим агентством.

Отметим, что Nord Stream 2 AG подала в датское агентство уже три заявки для получения разрешения на строительство «Северного потока — 2». Речь идет об участке газопровода, который проходит через исключительную экономическую зону Дании, располагающуюся за пределами территориальных вод королевства. Эта территория ранее считалась спорной. Ее статус будет окончательно утвержден после ратификации договора между Данией и Польшей.

Дания является одним из противников строительства «Северного потока — 2» наряду с Украиной и США. Копенгаген заявлял, что реализация данного проекта станет ударом по европейской энергобезопасности, поскольку усилит влияние России на газовом рынке. Москва же утверждает, что газопровод, напротив, укрепит энергобезопасность Европы, так как обеспечит стабильные и бесперебойные поставки газа.