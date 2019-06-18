Facebook анонсировал выпуск собственной криптовалюты Libra к 2020 году

Лос-Анджелес, 18 июня. Американская компания Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании Facebook.

Facebook создал дочернюю компанию Calibra, на базе которой будет запущена новая криптовалюта Libra, основанная на технологии блокчейн. Транзакции с использованием новой валюты будут осуществляться в приложениях Messenger и WhatsApp. Кроме того, к 2020 году будет создан электронный кошелек Calibra в виде отдельного приложения для смартфонов.

«Calibra позволит вам отправлять Libra практически любому, у кого есть смартфон, так же легко и быстро, как и текстовые сообщения», — говорится в сообщении.

В компании Facebook выразили надежду, что в будущем Libra будет использоваться для оплаты услуг и товаров. Создатели новой криптовалюты отметили, что технология блокчейн действует на основе децентрализованной базы данных, которая не объединена общим сервером.

Ранее американские конгрессмены приняли решение проверить компанию Facebook, чтобы выяснить причины ее доминирования. В Конгрессе США предполагают, что Facebook тайно собирает данные пользователей, что наносит ущерб неприкосновенности частной жизни. Конгрессмены уверены, что Facebook недобросовестно использует информацию пользователей, в том числе для устранения конкурентов, а также в ущерб инновациям и бизнесу.