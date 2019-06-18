Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жару

Москва, 18 июня. Употребление алкогольных напитков в жару может негативно повлиять на организм и увеличить риск получения теплового удара, предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, легкие алкогольные напитки, в том числе такие коктейли, как мохито и джин-тоник, не освежают в теплую погоду. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва». Брюн подчеркнул, что спирт, содержащийся в алкогольных напитках, «обладает токсическим действием, изменяет тонус сосудов, в том числе находящихся близко к коже, и нарушает терморегуляцию».

«После короткого улучшения состояния во время жары вы начнете испытывать еще большее чувство духоты, дурноты, слабости и вялости. В состоянии алкогольного опьянения вы не получите четких сигналов от своего организма о состоянии терморегуляции тела», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что в таком случае риск теплового удара будет возрастать. Брюн также заметил, что купаться в состоянии алкогольного опьянения опасно. По его словам, «этиловый спирт оказывает негативное воздействие на сердце и заставляет его работать в экстремальном режиме».

«Так как на пляже жарко, а в воде — существенно холоднее, за счет контраста температуры у вас может произойти коронарный спазм. Если на берегу в этом случае вам еще могут оказать медицинскую помощь, то в воде это практически невозможно. Результат — утопление», — объяснил Брюн.

Ранее египетские врачи рассказали об основных правилах, которых помогут избежать теплового удара в жару. Член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран посоветовал надевать свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков, которая обеспечивает естественную циркуляцию воздуха, и не забывать головные уборы, зонты или солнцезащитные очки.