Эксклюзивную серию Toyota Supra для РФ раскупили за четыре часа
Москва, 18 июня. Автолюбители раскупили эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition за четыре часа после старта бронирования.
Прием заказов на ограниченную партию Toyota Supra в России начался 17 июня. Спустя четыре часа после старта бронирования все три экземпляра лимитированной версии были предоплачены.
В общей сложности, в мире только 90 автомобилей Toyota Supra A90 Edition. У машины коллекционный статус благодаря эксклюзивному дизайну и интерьеру.
Отметим, у автомобиля специально созданный для него матовый серый цвет, черные матовые 19-дюймовые кованные колесные диски, черные корпуса зеркал заднего вида.
Также эксклюзивные элементы есть и в салоне автомобиля: отделка с красными элементами, вставка на передней панели со стороны пассажира с указанием порядкового номера. В настоящее время автолюбители могут заказать Toyota Supra в комплектации Passion.
Ранее сообщалось, что на российский рынок поставят только 22 спорткара Toyota Supra. Японская компания возобновит продажи модели спустя 17 лет.