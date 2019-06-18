Поляк Корейба ошарашил жителей Донбасса вопросом «почему они еще живы»

Москва, 18 июня. Польский эксперт Якуб Корейба отличился очередным провокационным заявлением в адрес жителей Донбасса, спросив, почему они «еще живы».

Корейба принял участие в дискуссии об участившихся обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Депутат Народного совета ДНР Клавдия Кульбацкая в рамках дискуссии отметила, что атаки ВСУ происходят обычно тогда, когда первые лица Украины находятся с визитом в Европе.

Кульбацкая предположила, что ВСУ намеренно провоцируют ополченцев на ответный огонь для того, чтобы обвинить республики Донбасса в «агрессии». Заявление депутата ДНР прервал Корейба.

«Если вас постоянно обстреливают, то почему вы все еще живы?» – заявил поляк.

Вопрос ошарашил аудиторию. Кульбацкая не растерялась и ответила эксперту, что жители Донбасса за время гражданской войны научились прятаться. Депутат отметила, что опыт реагирования на провокации ВСУ появился и у Народной милиции ДНР.

Тогда Корейба снова решил спровоцировать конфликт, спросив, как «милиция справляется с артиллерийскими установками во время обстрела». Кульбацкая вопрос не расслышала, но ведущий Анатолий Кузичев «перевел» вопрос поляка, пишет «Царьград».

«Якуб спрашивает, а чего это вы еще живы?» – уточнил Кузичев.

Вопрос польского эксперта в студии программы сочли отвратительным. Телеведущая Екатерина Стриженова была шокирована вопросом и не смогла поверить, что человек способен спросить у людей, страдающих от агрессии ВСУ, почему они еще живы. Она попросила Корейбу не пытаться казаться хуже, чем он есть.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, жертвами конфликта на Украине стали более 10 тысяч человек.

Украинцы возлагали на нового президента Украины Владимира Зеленского надежды на то, что он закончит гражданскую войну. Однако Киев срывает мирное урегулирование в Донбассе, отказываясь от диалога с Луганском и Донецком. Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, урегулирование находится под угрозой из-за действий Киева.