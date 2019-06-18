Директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии

Москва, 18 июня. Основатель поп-коллектива «На-На» и музыкальный продюсер Бари Алибасов чувствует себя лучше, он интересуется событиями, которые происходили, пока он лежал в клинике, а также благодарит докторов. Об этом во вторник сообщил РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее Бари Алибасов — младший рассказал, что продюсера выписали из больницы, его собираются отправить на реабилитацию в Казахстан.

По словам директора продюсера, в настоящее время состояние Бари Алибасова постепенно улучшается. Он отметил, что музыкант почти не принимает сильные седативные лекарства.

«Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой «На-На». Интересуется произошедшим с момента его попадания в больницу и передает слова благодарности всем медикам, кто принимал участи в его спасении», — уточнил Горжанкин.

Напомним, 4 июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Доктора зафиксировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее Бари Алибасов — младший сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, однако в ближайшие несколько дней пробудет под пристальным вниманием врачей, которые после полного обследования отметили позитивные результаты лечения.